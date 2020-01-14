İki yıldır azınlık hükümetiyle yönetilen İrlanda 8 Şubat'ta erken genel seçime gidiyor
İrlanda 8 Şubat cumartesi günü erken genel seçim yapma kararı aldı. 2017 yılından beri azınlık hükümetini yöneten Başbakan Leo Varadkar "Her zaman ülke için en iyi vakitte seçim yapılması gerektiğini söylüyordum. Şimdi o vakit geldi." dedi.
İrlanda 8 Şubat cumartesi günü erken genel seçim yapma kararı aldı. 2017 yılından beri azınlık hükümetini yöneten Başbakan Leo Varadkar "Her zaman ülke için en iyi vakitte seçim yapılması gerektiğini söylüyordum. Şimdi o vakit geldi." dedi.
İrlanda Başbakanı artık bir Brexit anlaşması yapıldığını hatırlatarak mart ayında Avrupa Konseyi ile yapılacak toplantılara güçlü bir hükümetle gidilmesi gerektiğini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle