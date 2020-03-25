İki Türk denizci Portekiz'de koronavirüs nedeniyle karantinada
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İki Türk denizci Portekiz'de koronavirüs nedeniyle karantinada

İngiltere'den aldıkları 13 metrelik yelkenli eğitim teknesini İstanbul'a getirmek isteyen Barış Ersemiz ve Şeyda Aslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Portekiz'in kuzeyindeki Porto limanı açıklarında karantinaya alındı.

25.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:03
İki Türk denizci Portekiz'de koronavirüs nedeniyle karantinada

İngiltere'den aldıkları 13 metrelik yelkenli eğitim teknesini İstanbul'a getirmek isteyen Barış Ersemiz ve Şeyda Aslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Portekiz'in kuzeyindeki Porto limanı açıklarında karantinaya alındı.

Barış Ersemiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Portekizli yetkililer tarafından "sanki sınır ihlali yapan savaş suçlusu muamelesi gördüklerini ve marinaya alınmayarak, nehrin ortasında demirli bir şekilde beklediklerini" söyledi.

İngiltere'den tekneyi ilk aldıklarında İtalya dışında koronavirüs ile ilgili sorunu olan başka Avrupa ülkesi olmadığını ve Fransa'ya kadar rahat geldiklerini aktaran Ersemiz, Portekiz'e girdiklerinde ise hiçbir yere kabul edilmeyip, yardım almakta zorlandıklarını ifade etti.

Ersemiz, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Portekiz'in kuzey ucundaki Vieira Castelo'ya girer girmez bizi sahil koruma teknesi karşıladı. Portekiz limanlarının kapandığını söylediler. Yakıt almamıza izin verip bizi okyanusa geri gönderdiler. Bölge için çok büyük bir geçim kaynağı olan balıkçılar, yasaktan dolayı ağlarını denizde bırakıp gitmiş. Bizim için mayın tarlası gibi bir alandan şansımızın da yardımıyla geçmeyi başarıp Porto'ya ulaştık. Burada da yiyecek, su ve yakıt alabilmemiz için bize, 14 gün açıkta kendimizi karantinada tutulacağımızı garanti eden bir kağıt imzalatıp, şart koydular. 14. günün sonunda karaya basmaya hakkımız olacak ve tekneyi limana bağlayabileceğiz."

Yelkenlide küçük bir motor olduğunu ve rüzgar olmadığında saatte 12 kilometre yol alabildiklerini ifade eden Ersemiz, Douro Marinası'nın açıklarında nehrin ortasında demirli olarak beklediklerini ve çok uzun süre buna katlanamayacaklarını kaydetti.

"İki ekmeği dört günde yedik, verilen konserveler bozuldu, akü veya başka malzemeleri iki kat pahalıya satıyorlar, elektrik, su ihtiyacımız var." şeklinde konuşan Türk denizci, en azından teknenin karaya bağlanması konusunda kendilerine yardımcı olunmasını istedi.

Ersemiz, "Son 3 gündür imza attığımız kağıtla 14 günlük karantina sürecine başladık. Şimdilik yerimiz iyi ama 14 gün sonunda ne olacak? Karaya çıkabilecek miyiz, Portekiz limanları arasında seyahat edebilecek miyiz veya ülkemize dönebilecek miyiz? Bunların cevaplarını bekliyoruz. Risk alamayız. Tekneyi en azından iskeleye bağlayabilirsek yaşamsal şartlarımızı da iyileştirip, çözüm yolu arayabiliriz." dedi.

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğindeki yetkililerle de temas halinde olduklarını söyleyen Ersemiz, imkan olması halinde tekneyi Porto'da limana bırakıp, Türkiye'ye dönmeyi de bir alternatif olarak düşündüklerini ifade etti.

İki Türk denizci Portekiz'de koronavirüs nedeniyle karantinada

Kaynak: AA

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İki Türk denizci Portekiz'de koronavirüs nedeniyle karantinada

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