İHH'nin "Sevgi Öğünü" projesiyle Suriye'deki 10 bin öğrenciye yemek ikram ediliyor
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İHH'nin "Sevgi Öğünü" projesiyle Suriye'deki 10 bin öğrenciye yemek ikram ediliyor

11.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:37
İHH'nin

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından başlatılan "Sevgi Öğünü" projesi kapsamında, Suriye'deki ihtiyaç sahibi 10 bin öğrenciye yemek ikram ediliyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından başlatılan "Sevgi Öğünü" projesi kapsamında, Suriye'deki ihtiyaç sahibi 10 bin öğrenciye yemek ikram ediliyor.

İHH Suriye Çalışmaları Eğitim Koordinatörü Sebahattin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, projenin eğitim yılının sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Projeyle, Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde bulunan okullarda eğitim gören öğrencilere yemek imkanı sağlandığını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Bu proje kapsamında 10 bin savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi öğrenciye eğitim gördükleri okullarında haftanın 4 günü yemek ikram ediliyor. Öğrencilere dağıtılabilmesi için beslenme uzmanları tarafından hazırlanan menülerde lahmacun, sandviç, galeta, falafel, kek, ayran ve meyve suyu gibi çeşitli besinler bulunuyor. Suriye'nin kuzeyindeki İdlib, Afrin, El Bab, Cerablus, Tel Abyad ve Rasulayn bölgeleri başta olmak üzere birçok sahada ikramlarımız sürüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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