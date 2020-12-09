Iğdır'ın ilk hafızları belgelerini aldı
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Iğdır'ın ilk hafızları belgelerini aldı

09.12.2020 12:22 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:27
Iğdır'ın ilk hafızları belgelerini aldı

Iğdır İl Müftülüğüne bağlı Merkez Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamlayan ve Iğdır'ın ilk hafızları olan 6 öğrenci, hafızlık belgelerini İl Müftüsü Mustafa Tekin'den aldı.

Iğdır İl Müftülüğüne bağlı Merkez Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamlayan ve Iğdır'ın ilk hafızları olan 6 öğrenci, hafızlık belgelerini İl Müftüsü Mustafa Tekin'den aldı.

Müftülük bünyesinde 2018 yılında eğitim-öğretime başlayan Merkez Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu, ilk mezunlarını verdi. Merkez Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimine başlayan 6 öğrenci, hafızlık eğitimini tamamlayarak belgelerine kavuştu. Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrenciler için "Belge Takdim Töreni" düzenlendi.

İl Müftülüğünde düzenlenen törende konuşan İl Müftüsü Mustafa Tekin, "Iğdır tarihinde ilk defa Iğdır'da Iğdırlı hafızlar yetişiyor. İnşallah bunun devamı gelecektir. Hafızlık Kız Kur'an Kursumuz da gündüzlü olarak eğitime devam ediyor. Hafızları ve hafızlığı önemsiyoruz. Iğdır'ın ilk hafızlarına umre sözü vermiştik. İnşallah umre sezonunun açılmasıyla bu hafızlarımızı umreye göndereceğiz. Hafız olarak önemli bir sorumluluğu yerine getirdiniz. Bundan sonraki hayatınızda hafızlığınızı muhafaza edecek, sonrasında da bunu ilahiyat fakültesi ve Arapça kursları ile taçlandıracaksınız. İslam'ın hizmetkarı ilim adamları olarak hem Iğdır'a hem ülkemize hem de İslam alemine hizmet edeceksiniz. Sizi, anne babalarınızı, hocalarınızı ve yetişmenizde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Tekin, hafızlara belgeleriyle birlikte hediye vermesinin ardından program sona erdi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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