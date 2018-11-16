İdo'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO'nun (İstanbul Deniz Otobüsleri) bazı seferleri iptal edildi. İDO'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Değerli misafirimiz; olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.11.2018 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferimizi ve Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

(İHA)