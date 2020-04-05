İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için genelge İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli mama, yem, yiyecek ve su bırakılması ve hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi istendi.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli mama, yem, yiyecek ve su bırakılması ve hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi istendi. Kaynak: Dunya.com