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Ekonomi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için genelge

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli mama, yem, yiyecek ve su bırakılması ve hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi istendi.

05.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:15
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için genelge

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli mama, yem, yiyecek ve su bırakılması ve hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi istendi.

Kaynak: Dunya.com

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