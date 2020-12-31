Son dakika haber: İç Anadolu'da kısıtlama öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Niğde, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir'de cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Niğde, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir'de cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor.

Salgın nedeniyle bugün saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kısıtlama öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, Kırıkkale kent merkezindeki işlek cadde ve sokaklarda kalabalığa neden oldu.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, özellikle market, fırın ve pastane önlerinde oluşan kalabalıklara, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Denetim sırasında maske takmadığı için uyarılan bir vatandaş, ekiplerden kaçmak istedi. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan bu kişiye 900 lira para cezası kesildi. Sokakta sigara içen bir diğer kişiye de para cezası verildi.

Zabıta ekipleri de kent merkezinde gün boyu araçtan anons yaparak, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Sivas

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Sivas'ta da cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

İl merkezinde Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi başta olmak üzere işlek cadde, sokak ve meydanlarda vatandaşların alışveriş telaşı dikkati çekti.

Kayseri

Kayseri'de de yeni yılı evlerinde karşılayacak vatandaşlar, alışveriş için cadde ve sokaklardaydı.

Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi başta olmak üzere işlek cadde, sokak ve meydanlarında yoğunluk gözlendi.

Vatandaşlar çoğunlukla Kapalı Çarşı, Millet Caddesi ve Sivas Caddesi'nde alışveriş yaptı.

Niğde

Niğde'de de vatandaşlar, kısıtlama öncesi alışveriş yaptı.

Polis ve zabıta ekipleri devriye gezerek vatandaşları ve esnafı sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardı.

Kırşehir

Kırşehir'de merkez Terme, Ankara ve Lise caddeleriyle Cacabey Meydanı etrafındaki iş yerlerinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak ve caddelerde yaya olarak ve araçlarla dolaşarak vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı.

Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yoğunluk oluşan cadde ve sokaklardaki iş yerlerinde denetim yaptı.

Kuruyemiş dükkanı işleten Faruk Karaboğa, yılbaşı öncesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle normalden fazla bir yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Karaboğa, "Vatandaşlar özellikle kuruyemiş dükkanlarında yoğunluk oluşturuyor. Gıda maddesi satan iş yerlerinde daha fazla yoğunluk yaşanıyor." dedi.

Yozgat

Yozgat'ta da alışverişe çıkan vatandaşlar cadde ve sokaklarda kalabalık oluşturdu.

Yozgatlılar kentin işlek caddelerinden Lise ve Sarraflar Caddesi'ndeki iş yerlerinden ve marketlerden alışveriş yaptı.

Nevşehir

Nevşehir'de alışveriş merkezleri ile bazı cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Atatürk, Lale, Nar ve Milli İrade caddelerinde insan ve araç hareketliliği görüldü.

Çeşitli noktalarda uygulama yapan polis, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen