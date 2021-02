İBO SHOW'DAKİ YER KRİZİNİN PERDE ARKASI

Programın fasıl kısmında tüm sanatçılar toplu olarak şarkı söylemek için sahneye dizilmiş, Ayşe Mine şarkı söylerken Faruk Tınaz'ı ekarte ederek İbrahim Tatlıses'in yanına geçtiği görüntüler sosyal medyaya düşmüştü. Ayşe Mine fasılda Gülden Karaböcek'in kendisini 'poposu' ile ittiğini iddia edince, Gülden Karaböcek cephesinden de yanıt gecikmedi...& ;& ;





Taraflar konuyla ilgili olarak& ;& ;Yayın Yönetmeni& ;& ;'e konuştu.& ;Ben kimseyi itmedim. Ayrıca henüz ölmedim, bilerek yapılmış hiçbir şey yok. Kendi kendine uzaklaştı birden, gelmedi. Ahmet Selçuk İlkan çağırdı. Önceden İbrahim'in yanındaydı. Faruk'un yanına gelerek araya girdiği kayıtlarda var. Faruk'u itti mi yer mi verdi bilemem. Bu mevzu çok uzadı. Gereksiz bir tartışma.& ;"Stüdyo da cep telefonu ile çekim yapmak yasaktı. Görüntüleri bizde sosyal medya da gördük. Annemin haber i bile yoktu, ben söyledim. ve ben de orada içeride izledim. Kesinlikle Ayşe Mine'nin anlattığı gibi birşey olmadı. Bu tür saçma sapan konularla Annemin üzülmesini istemem. Şarkıcı Onur Akay da, daha önce düet yaptığı Ayşe Mine ile tek taraflı konuşarak haber i medyaya servis etmiş, yaşananlar kesinlikle orada yazıldığı gibi değil. Aralarının açılması 1984 yılında ki İzmir Fuarı kadrosundan Ayşe Mine'nin çıkarılmasına dek uzanıyor." dedi.Şarkının atmosferini hepimiz yaşarken orada stüdyo da bir kıpırdanmalar oldu. Baktım ki Ayşe kendini fasılın dışına, grubun dışına attı. O an ne olduğunu anlayamadım ve onu yanıma aldım devam ettim. Sizin de yazdığınız gibi insanlar sevdikleriyle yan yana olmak istiyorlar sevdikleriyle tabi, öyle tahmin ediyorum. Ben böyle polemikler üzerine girmeyi sevmiyorum. Tabi tatlıya bağlandı sonrasında finalde hep birlikte şarkılarımızı söyledik. Malesef zaman zaman oluyor be Olcay'cım insanlar kendi kendilerine göre bir yer seçiyorlar. ve istedikleri olmayınca da strese giriyorlar.. İnsanların iç duygularını bilemem ama bize yakışan sıcak duygular sunmak. Programda da elimden geleni yaptım. Onlar birbirleriyle pek konuşmadılar... Her nedense kendi aralarında suskun kalmayı tercih ettiler. Belki sevgilerinden saygılarından ama ben böyle yansımasını istemezdim aslında. İttirme oldu mu olmadı mı ben bilemem... Olayın kahramanları yaşananları daha iyi bilir. Yaşananlar ilginç tabi, eski sanatçılar kol kola sımsıcak olması gerekirken böyle haber olunca insanların ilgisini çekiyor tabi... Ayrıca hepsi benim dostlarım, en azından finalde barışarak gittiler." dedi.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından ilk başta açıklama yapan Ayşe Mine ardından o açıklamayı sildi.. Sanatçı telefonla& ;'e yaptığı açıklamada şunları söyledi."O gün o beni itti orada. Bende üzüldüm uzaklaştım. Çünkü ben kırılgan bir yapıdayım. Uzaklaşınca herkes beni çağırdı, Ahmet Selçuk İlkan ve İbrahim Tatlıses de gördü. Görüntülerde onun ittiği var. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bir kere Ayşe Mine'yim ben. Ben yer açmak istesem tank gibi kadınım. Ben bu iri yapımın altında çok hassas bir kadınım. Onun yaptığını ben mevzu bile etmedim. Beni poposu ile itti. Sonra da mevzuyu kendi lehine çevirdiler."'Fasılda Gülden Karaböcek'in önüne mi geçtiniz, onun önüne geçtiğiniz için mi sizi itti?' sorusuna Ayşe Mine; "Farkında bile değilim, hepimiz İbrahim'in yanında olalım diye... Hepimiz çocuk gibi hani.. Hiç öyle huylarım yok. Benim hiçbir zaman öyle çabam olmadı, onun o çabaları var." diye yanıt verdi.'Fuar döneminden mi aranız açık?' sorusuna; Ayşe Mine "Benim aram açık değil. Bu kadının arkadaşı, dostu yok. Ayrıca ben onu severimde... Bizler sanatçıyız, birbirlerimizi korumalıyız. Ben hepsinden büyük sanatçıyım. Ayrıca İzmir Fuarı'nda öyle bir kadro olmadı. Neşe Karaböcek benim en az 7-8 tane şarkımı okudu, ihtiyacı mı var? Günün Birinde'yi okudu. Ben bir Ayşe Mine'yim. 'Gözlerin Doğuyor Gecelerime'yi Zeki Müren'den önce ilk ben okudum... Gülden Karaböcek orada İbrahim'in yanına oturdu. Bende köşe de oturdum ne kaybım var. Gülden Karaböcek hiç assolistlik yapmamış bir kadındır, ama ben assolistim. Ayrıca öyle dertliyim ki, kardeşimi kaybedeli kısa bir süre oldu." dedi.Bunun üzerine olaylı İzmir Fuarı kadrosunda 1984 yılında neler yaşandığını sizler için araştırdık.1984 yılında& ;ve& ;'ın da olduğu kadronun fotoğraf çekimlerinde& ;& ;de yer almıştı.. Kadrodan Ayşe Mine çıkarılınca olay büyümüş, Mine o zamanın basınına göre bu durumu Karaböcek'e bağlamıştı... & ;Konser ilanında& ;yer almazken yerine& ;ilave edilmişti.& ;Fuar demek olay demek, fuar demek keşmekeş demek, savaş demek ama yine de her şey demek... Sanatçılar için vazgeçilmeyen sevda demek... Bugüne kadar fuar kuralı hiç değişmedi... Belki çok dostluklar kuruldu ama daha da fazla düşmanlıklar doğdu. ve bu yıla kadar fuar olayı bu şekilde sürdü gitti. & ;Bu yıl kural değişti mi? Elbette ki hayır.. İşte en somut örnek.& ;en sonunda müzik yaşamı uzun yıllara dayanan Gülden Karaböcek'in de sabrının taşmasına neden oldu.& ;Nitekim resti anında karşılığını verdi ve daha önce yazdığımız& ;& ;başlıklı yazımız doğru çıktı.& ;' O dönemin basınında bu yönde yazılar yer almış diye sorulunca Ayşe Mine şimdi; "Kimseyle arama açık değil. Hasan Bora ile konuştum, ben kendim o kadrodan çıkmak istedim" diye yanıt veriyor. Tabi yaşananlar 80'lerin basınına baktığımızda hiçte öyle değil. 40 yıl geçmiş aradan, yıllar önce yaşanmış bir mevzunun bu günlere bu şekilde ya

Kaynak: Snob Magazin