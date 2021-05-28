İBB Meclisi'nde 2020 Faaliyet Raporu onaylandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İBB Meclisi'nde 2020 Faaliyet Raporu onaylandı

İBB Meclisi'nde 2020 Faaliyet Raporu onaylandı
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2020 Yılı Faaliyet Raporu ret oylarının fazla çıkmasına karşın belediye kanuna göre 4'te 3 çoğunluk sağlanmadığı için hukuken onaylanmış kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2020 Yılı Faaliyet Raporu ret oylarının fazla çıkmasına karşın belediye kanuna göre 4'te 3 çoğunluk sağlanmadığı için hukuken onaylanmış kabul edildi.

İBB Meclisi Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde 2020 Yılı Faaliyet Raporu ve gündem maddelerini görüşmek için toplandı.

Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un yönettiği mecliste faaliyet raporunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sundu.

İBB'nin faaliyetlerini anlatan İmamoğlu, yoksullukla mücadele için 1,2 milyar lira destekle 1,6 milyon haneye yardımda bulunduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde sosyal yardımları artırdıklarını ifade eden İmamoğlu, "Suda yaptığımız toplam 4,6 milyar TL'lik indirimle aile bütçelerine dolaylı destekte bulunduk. İstanbul'un yoksul hanelerine yıllık 1.200 TL'den 16 bin 296 TL'ye kadar bütçe desteği sağladık. Ulaşıma sağladığımız 3,3 milyar TL'lik sübvansiyonla kent içi hareketlilikte atılım yaptık. 10 hatta başlattığımız inşaatlarla raylı sistemlere 13,2 milyar TL kaynak ayırdık." şeklinde konuştu.

İmamoğlu, geri dönüşüm ve katı atık teknolojilerine 3,8 milyar lirayı aşan yatırım yaparak çevreye duyarlı davrandıklarını belirtti.

Diğer yatırımlara da değinen İmamoğlu, İstanbul'un 98 farklı noktasında 900 milyon liralık yatırımla su taşkını sorunlarını çözdüklerini aktardı.

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından siyasi parti grup konuşmaları gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından oylama sonuçları açıklandı. Mecliste 121 kabul oyuna karşın 164 ret oyu verilirken belediye kanununa göre 4'te 3 çoğunluk sağlanmadığı için faaliyet raporu hukuken onaylanmış kabul edildi.

Sonuçlar sonrası İBB Başkanı İmamoğlu, teşekkür konuşması için kürsüye çıkarken 10 saat süren meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canan Kaftancıoğlu hakkında tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canan Kaftancıoğlu hakkında tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine 500 bin liralık manevi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine 500 bin liralık manevi...
İstanbul'da camları titreten gök gürültüsü! Gün bir anda geceye döndü
İstanbul'da camları titreten gök gürültüsü! Gün bir anda geceye döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Adnan Menderes Antony Blinken İbrahim Aydemir Mustafa Sarıgül
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Ebru Gündeş İlker Kaleli
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İBB Meclisi'nde 2020 Faaliyet Raporu onaylandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 00:52:10. #1.13#

title