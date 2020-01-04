Hüyük'de 2020 yılında yapılacak kamu yatırımları değerlendirildi
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Hüyük'de 2020 yılında yapılacak kamu yatırımları değerlendirildi

Konya'da düzenlenen toplantıda Hüyük ilçesinin 2020 yılı kamu yatırımlarının planlamalarının ele alındığı bildirildi.

04.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:06
Hüyük'de 2020 yılında yapılacak kamu yatırımları değerlendirildi

'da düzenlenen toplantıda ilçesinin 2020 yılı kamu yatırımlarının planlamalarının ele alındığı bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı yaptığı yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve belediye bürokratları ile bir araya gelerek Hüyük ilçesinin sorunlarını masaya yatırdıklarını bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen toplantı hakkında açıklamada görüşlerine yer verilen Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, "İlçemize yönelik hayata geçirmeyi planladığımız projeler konusunda da Büyükşehir Belediye Başkanımız ve beraberindeki bürokrat ekibi ile birlikte görüş alışverişinde bulunduk. İlçemiz adına çok verimli bir toplantı olduğu inancındayım. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Nazik misafirperverliğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey'e ilçem adına çok teşekkür ediyorum." dediği belirtildi.

Kaynak: AA
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