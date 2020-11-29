Husumetlisi sokakta bıçakladı

KAYSERİ'de husumetli olan Suriyeli 2 kişi arasında çıkan kavgada, Ahmed H. (18) bıçaklanarak yaralandı.

KAYSERİ'de husumetli olan Suriyeli 2 kişi arasında çıkan kavgada, Ahmed H. (18) bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Ahmed H., husumetlisi olan ve kimliği henüz kimliği belirlenemeyen Suriyeli 1 kişi ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, kimliği belirsiz kişi Ahmed H.'yi bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Ahmed H. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırarak, tedaviye alındı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ