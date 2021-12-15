Hüsnühat, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine kaydedildi

Arapça harflerle güzel yazı yazma sanatı olan hüsnühatın Türkiye'nin başvurusuyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine kaydedildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hüsnühat, Türkiye'de İslam Sanatında Geleneksel Güzel Yazı adlı ulusal adaylık dosyamız 13-18 Aralık 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenen 16. Somut Olmayan Kültürel Miras Komite Toplantısı'nda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bu dosyayla birlikte Türkiye'nin somut olmayan kültürel miras listelerindeki unsurlarının sayısının 21'e ulaştığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin tarihten gelen zengin kültürel değerlerini korumayı, yaşatmayı ve tanıtmayı kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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