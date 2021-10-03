Husilerin, Marib'e balistik füze saldırısında siviller hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Husilerin, Marib'e balistik füze saldırısında siviller hayatını kaybetti

AA / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel
Husilerin, Marib'e balistik füze saldırısında siviller hayatını kaybetti

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin Marib iline balistik füzeli saldırısında sivillerden ölü ve yaralı olduğunu açıkladı.

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin Marib iline balistik füzeli saldırısında sivillerden ölü ve yaralı olduğunu açıkladı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Marib'in kuzeyinde yer alan bölge halkının yanı sıra sığınmacıların da bulunduğu yoğun nüfusa sahip Er-Ravda Mahallesini İran yapımı 3 balistik füzeyle hedef aldığını belirtti.

Söz konusu saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğunu belirten İryani, bazı evlerin de hasar aldığını kaydetti.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Husilerin, savaşın başladığı 2014'ten bu yana Marib'e 300'ü aşkın füze saldırısı düzenlediğini belirtmişti.

Yemen'de meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri
MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme Açıklaması

MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin Gülşen Seren Serengil Alişan
Spor Alex Teixeira Marcao Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Alişan Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Mustafa Varank Mimar Sinan Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Husilerin, Marib'e balistik füze saldırısında siviller hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 22:15:55. #1.12#