Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'nde hassas bir noktayı İHA'yla vurduklarını açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü'nü insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü'nü insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, "saldırının, artan düşmanlığa ve Yemen'e karşı devam eden ablukaya bir yanıt olduğunu" belirtti.

Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt bölgesindeki Kral Halid Hava Üssü'nde hassas askeri bir mevkiyi hedef aldıklarını kaydeden Seri, hedefin tam isabetle vurulduğunu ve saldırının Kasıf-2 tipi İHA ile gerçekleştirildiğini ifade etti.

Suudi Arabistan'dan ve koalisyon güçlerinden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sabah saatlerinde, Husilere ait bomba yüklü 3 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu