Hurdaya dönen araçtan yaralı çıkartıldılar

Tokat'ta bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi kazayı yaralı olarak atlattı.

Tokat'ta bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi kazayı yaralı olarak atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Niksar kara yolu TOKİ kavşağında meydana geldi. Kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen Yasemin B. (40) idaresindeki 60 BF 633 plakalı Volkswagen marka otomobille Tokat istikametine seyir halinde olan Buğra V (23) idaresindeki 26 PE 026 Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolun sağında bulunan bariyerlere çaptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Buğra V. ile 3 kişi yaralı olarak kurtuldu. Genel sağlık durumları iyi olan yaralılar ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Diğer otomobilin sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Hurdaya dönen otomobil bariyerlerden güçlükle çıkartılarak çekici ile kaza mahallinden kaldırıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili incelme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı