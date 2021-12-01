'Honaz' otomobilin çamurluklarına gizlenen 1 kilo uyuşturucuyu buldu - Haberler
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'Honaz' otomobilin çamurluklarına gizlenen 1 kilo uyuşturucuyu buldu

Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Haberler | Güncel
'Honaz' otomobilin çamurluklarına gizlenen 1 kilo uyuşturucuyu buldu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilin çamurluklarında narkotik köpeği 'Honaz' ile yapılan aramada 1 kilo 32 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilin çamurluklarında narkotik köpeği ' Honaz' ile yapılan aramada 1 kilo 32 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye İstanbul plakalı bir otomobille otomobille uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldıkları otomobili bugün sabah saatlerinde Kuştur kontrol noktasında durdurdu. Narkotik köpeği 'Honaz' ile yapılan aramada, aracın sağ ve sol arka çamurluklarına gizlenmiş, 1 kilo 32 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, otomobil sürücüsü F.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


'Honaz' otomobilin çamurluklarına gizlenen 1 kilo uyuşturucuyu buldu

'Honaz' otomobilin çamurluklarına gizlenen 1 kilo uyuşturucuyu buldu

'Honaz' otomobilin çamurluklarına gizlenen 1 kilo uyuşturucuyu buldu

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Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Son Dakika Haberleri

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