Hollandalı genç İslamiyet'i seçti
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Hollandalı genç İslamiyet'i seçti

Hollandalı genç İslamiyet'i seçti
Anadolu Ajansı / Gürkan Özer - Haberler | Güncel

İslamiyet'i seçen Hollanda uyruklu Maik Roelof için Hendek ilçesinde tören düzenlendi.

İslamiyet'i seçen Hollanda uyruklu Maik Roelof için Hendek ilçesinde tören düzenlendi.

İlçe Müftüsü Murtaza Gür öncülüğünde düzenlenen merasime, gencin annesi ve arkadaşları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Müftü Gür'ün İslam'ın esaslarına dair sunduğu özet bilgiler tercüme edildi.

Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Maik, Meriç ismini aldı.

Daha sonra Müftü Gür, gence ihtida belgesi ve İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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