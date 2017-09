Hırsızlık İçin Girdikleri Evde Anne- Kızı Öldüren Sanıklar Hakim Karşısında

ESKİŞEHİR'in İnönü İlçesi'nde hırsızlık amacıyla girdikleri evde 86 yaşındaki Ülfet Şenkaya ile emekli öğretmen olan kızı 64 yaşındaki Nilüfer Şenkaya'yı döverek öldürdüğü iddiasıyla haklarında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar 31 yaşındaki İsa Taştan ile 29 yaşındaki Ayhan Şenbel'in Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.



Olay, 28 Aralık 2016 tarihinde Eskişehir'in İnönü İlçesi'nde meydana geldi. İlçede hayvancılık ve mandıracılık yapan Nilüfer Şenkaya ile annesi Ülfet Şenkaya, 2 katlı bahçeli evlerinin arka kısmından pencere camını kırıp giren kişiler tarafından öldüresiye dövüldü. Komaya giren ana- kız, ertesi gün evlerinde hareketsiz yatarken bulunup Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ülfet Şenkaya ile kızı Nilüfer Şenkaya, kurtarılamadı.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri olayla ilgili olarak Ayhan Şenbel ile arkadaşı İsa Taştan'ı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde evden 60 lira aldıklarını, tıraş olup, bira ve şarap içtiklerini söylediler. 2 şüpheli, İnönü İlçesi'nin adli yönden bağlı olduğu Bilecik'in Bozüyük İlçesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Haklarında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan İsa Taştan ile Ayhan Şenbel'in yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasında sanıklar, hırsızlık amacıyla eve girdiklerini söyledi. İsa Taştan savunmasında, "Kadınların yalnız yaşadıklarını biliyorduk. Kaldırım taşıyla vurarak evin penceresini açtım. Pencereden içeri girdiğimizde Nilüfer Şenkaya ile aramızda boğuşma oldu. Bağırmasın diye elimle ağzını kapattım. Daha sonra kendisine tokat attım ve bayıldı. Annesi de kaçarken kafasını yere vurdu. Biz öldürme değil, hırsızlık için eve girdik. Onlar baygın yatarken evde bulduğumuz 60 lirayı alıp oradan ayrıldık" dedi.



Ayhan Şenbel de, "Pencereyi açıp içeri girdiğimizde onların o odada kaldığını gördük. İsa, Nilüfer Şenkaya'ya sadece tokat attı. Annesi de kaçarken düştü. Biz eve hırsızlık için girdik, öldürmek için değil" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmaya erteledi.



- Bilecik