Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti Açıklaması

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'ye temaslarda bulunmak üzere gelen Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Tarihi Gelibolu Yarımadası'na ziyarette bulundu.

Çanakkale'ye temaslarda bulunmak üzere gelen Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Tarihi Gelibolu Yarımadası'na ziyarette bulundu.

Eşi Minati Panda ve çocuklarıyla birlikte kente gelen Büyükelçi, ilk olarak tarihi alan sınırlarında bulunan Hisarlık Tepe'deki Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

Panda, abide önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, burada Sanjay Kumar Panda'ya Çanakkale Savaşları ve bölge hakkında bilgi verdi.

Panda ve ailesi daha sonra temsili şehitliğe karanfil bıraktı.

Ardından Seddülbahir köyünde bulunan İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'na (Cape Helles) geçen Büyükelçi buraya da çelenk bıraktı.

Büyükelçi Panda, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl önce Türkiye'ye geldiğinde, sadece Hintli askerleri değil, bir dava, bir ülke için savaşırken hayatını kaybeden çok sayıda insanı saygıyla anmak için sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

"Bu topraklarda bu kadar büyük bir tarihin gömülü olduğunu bilmesem de bildiğim şey, Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz İmparatorluğu'nun bir parçası olarak savaşan 15 bin Hintliydi. 5 bini kayıp verildi." diyen Panda şunları kaydetti:

"Bugün buraya geldiğimde çok ama çok duygulandım, onurlandım. Bu, Türkiye tarafından buraya dikilmiş harika bir anıt ve Türkiye'yi gerçekten çok iyi bir aşamada tutan Mustafa Kemal Atatürk'ün mesajını gördüm ve bu tüm dünya ve insanlık için bir mesaj. Gelibolu'nun sürdürdüğü yol gerçekten büyük bir gurur meselesidir ve tüm insanlığa çok önemli bir mesaj vermektedir."

Büyükelçinin ziyaretlerine Savunma Ateşesi Albay SPS Rawat da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

Suç örgütü lideri ikizlere 180'er yıl hapis talebi
Suç örgütü lideri ikizlere 180'er yıl hapis talebi
Erdoğan: 'Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli...
Erdoğan: "Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli...
Sivil imamlar darbe gecesi Gülen'den aldıkları emir ve talimatları Akıncı'daki darbecilere iletti
Sivil imamlar darbe gecesi Gülen'den aldıkları emir ve talimatları Akıncı'daki darbecilere iletti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Akış Düm Tek Tek İlyas Tetik Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Salih Uçan Burak Elmas Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 16:35:40. #1.14#

title