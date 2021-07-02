Hideo Kojima, Xbox için özel oyun geliştirecek!

Üretken oyun geliştiricisi Hideo Kojima, konsol değişikliğine gidiyor. PlayStation için Death Stranding'i çıkaran Kojima'nın bir sonraki durağı Xbox olacak.

Xbox ve üretken geliştirici Hideo Kojima'nın, bir sonraki Xbox oyununu yaratmak için yapılan ortaklık görüşmelerinin son aşamasına gelinmiş bulunuyor. Kojima'nın PlayStation ile yakın ilişkileri olmasına rağmen şirket, Xbox'la gerçekleştirilecek bu anlaşmadan sonra bir sonraki oyununda tasarımcılıyla ortaklık içinde olmayacak.

GamesBeat'e göre, Kojima ve Xbox bir sonraki oyununun ayrıntılarını yayınlama niyetini belirten bir mektubu imzaladılar. Microsoft, Kojima'nın bulut tabanlı epizodik korku oyununun gerçekleşmesini sağlamak için, eski Google Stadia personelini işe almak da dahil olmak üzere Kojima'nın oyun için gerek duyrduğu her şeyi onayladığını bildiriyor.

Çalışmaların aylar öncesinden başladığını iddia eden Grubb şunları aktardı: "Bu anlaşma, Metal Gear Solid'in geliştiricisi ile Xbox şirketi arasında yapılan müzakerelerde önemli bir adım. Her iki taraf da genel şartlarda hem fikir oldular. Tarafların avukatları ince detaylar için mesai harcıyor."

ASYA BÖLGESİNDEKİ SATIŞLARI ETKİLEYEBİLİR

Yapılacak bu anlaşma Microsoft için önemli bir hamle olacaktır. Xbox satışlarının Batı'da iyi giderke, Asya bölgesinde beklentileri tam anlamıyla karşılayamıyor. Xbox ve Hideo Kojima arasında yapılan bu anlaşma bölgedeki satışları artıracağa benziyor.

Microsoft ayrıca geçtiğimiz hafta, Portal ve Left 4 Dead ile adından söz ettiren Kim Swift'i de kadrosuna kattı. Bir süredir Google Stadia için çalışmalarını sürdüren Kim Swift, Hideo Kojima ile beraber çalışabilir.