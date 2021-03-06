Herkes köyden kente giderken o Almanya'dan köyüne döndü

Almanya'da 38 yıl çeşitli işlerde çalışıp köyüne dönen gurbetçi tarım arazilerine Ceviz, Zeytin, defne ve badem fidanları ekti. Antalya'nın Akseki ilçesi Sinanhoca mahallesinde yaşayan 62 yaşındaki Halil Arslan, pem çocukluk hayalini gerçekleştirdi hem de köyden kente gitmeyi düşünen gençlere örnek oldu.

Ailesinin maddi durumunun iyi olmaması nedeni ile köyünde ilkokulu bitirerek Antalya'ya gelen Halil Arslan 14 yaşında saat tamirciliğine başladı. 18 yaşında iş başvurusu yaparak Almanya'ya giden ve 38 yıl Almanya'da bahçıvanlık, araba tamirciliği, kaynak işleri yapan Arslan 2015 yılında Almanya ile bütün ilişiğini kesip Akseki ilçesindeki baba ocağına döndü.

Hayalimi gerçekleştirdim

Küçüklüğünde babasının küçük çapta çiftçilikle uğraştığını söyleyen Arslan, "Babam bizim çocukluğumuzda çiftçilikle uğraşıyordu. Ben ve kardeşlerim anneme ve babama yardım ediyorduk. Hayalimde hep köyümde bahçıvanlık yapmak vardı. Şu anda hayallerimi gerçekleştiriyorum. 21 dönüm arazimin içerisini şu anda ceviz ve defne bahçesi yaptım. 12 dönüm daha arazim var. Buralara da İspanyol zeytini ekip yağ çıkartacağım. Bizim köyde de zeytincilik bol ama onların verimleri az oluyor. Yağı az çıkıyor. Köyüme yeni yenilikler getirmeye çalışıyorum" dedi.

Bin 200 fidanı toprakla buluşturdu

Öncelikle engebeli olan arazilerini işlemek için kepçe aldığını ve toprağı verimli hale getirdiğini söyleyen Arslan, "Şu anda bin 200 fidanı toprakla buluşturdum. 300 civarında ceviz, 650 adet defne ağacı ektim. Köyümüzde bol miktarda defne ağaçları bulunmaktadır. Kullanamadığım arazileri defne fidanı ekerek değerlendiriyorum. 250 civarında da diş bademi ektim. Ceviz, badem, defne bahçelerini daha da genişleteceğim. Çalışmaktan zevk alıyorum. Bunlar benim hayalimdi. Evde yatmaktansa çalışmak daha iyidir. Çalıştıkça verim aldıkça gençleşiyorum. Köylülerim bunların bir çoğunu bilmiyor. Onlara da örnek oluyorum. Köyümüzün gençlerine örnek oluyorum. Allahtan mani gelmezse 3 sene sonunda verim almaya başlayacağım. Böylece ekonomiye katkı sağlamış olacağım" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı