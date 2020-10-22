Her yerde köpeğini arıyor
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Her yerde köpeğini arıyor

22.10.2020 10:22 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:25
Her yerde köpeğini arıyor

Mersin'de yaşayan genç bir kız, parkta kaybolan köpeğini her yerde arıyor.

Mersin'de yaşayan genç bir kız, parkta kaybolan köpeğini her yerde arıyor. 'Rom' isimli köpeğini bulana kadar aramaya devam edeceğini söyleyen Gizem Gizli, gören vatandaşların kendisine haber vermesini istedi.

6 aylıkken chihuahua ırkı köpeği sahiplenen Gizem Gizli, 6,5 yıldır evinde bakıyordu. 17 Ekim'de merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'nde köpeğini gezdirmeye çıkan Gizli, birden köpeğini gözden kaybetti. Uzun süre 'Rom' isimli köpeğini bölgede arayan Gizli, bütün aramalarına rağmen sonuç alamadı.

5 gündür köpeğini her yerde aradığını söyleyen Gizli, "Rom'u 6 aylıkken sahiplendik. Bu süre zarfında sürekli evimizin bulunduğu Batıkent Mahallesi'nde gezdirirdik. 17 Ekim akşamı da her zaman gittiğimiz parkta, anlaşılmaz bir şekilde aniden ortadan kayboldu. Saatlerce köpeğimizi aradık ama bir sonuç elde edemedik. Çevredekilerin ifadesine göre bir kadının köpeğimizi aldığı söyleniyor. Biz o günden bugüne kadar her yerde köpeğimizi arıyoruz. Sosyal medya üzerinden birçok paylaşım yaptık, el ilanları bastırıp sokak sokak gezerek aradık ama henüz bir sonuç elde edemedik. Vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen gören, duyan varsa bize ulaşsınlar. Oğlumuz bulunana kadar aramaktan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Her yerde köpeğini arıyor
Her yerde köpeğini arıyor
Her yerde köpeğini arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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