Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi
16.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 16.01.2021 19:46
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Fransa'nın Nantes Atlantique takımına 35-26 mağlup oldu.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Fransa'nın Nantes Atlantique takımına 35-26 mağlup oldu.
H Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 18-10 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Nantes Atlantique, karşılaşmadan 35-26 galibiyetle ayrıldı.
Kastamonu Belediyespor, gruptaki ikinci maçında ilk yenilgisini aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya