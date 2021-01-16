Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi
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Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

16.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 16.01.2021 19:46
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Fransa'nın Nantes Atlantique takımına 35-26 mağlup oldu.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Fransa'nın Nantes Atlantique takımına 35-26 mağlup oldu.

H Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 18-10 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Nantes Atlantique, karşılaşmadan 35-26 galibiyetle ayrıldı.

Kastamonu Belediyespor, gruptaki ikinci maçında ilk yenilgisini aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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