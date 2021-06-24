"Helal turizm konsepti otellere ilgi arttı"

Turizm sezonunun başlamasıyla pandemi önlemleri kapsamında hizmet veren 'Helal turizm' konseptine sahip otellere de ilginin arttığı belirtildi.

Turizm sezonunun başlamasıyla pandemi önlemleri kapsamında hizmet veren 'Helal turizm' konseptine sahip otellere de ilginin arttığı belirtildi. 15 yıldır Antalya'nın Alanya ilçesinde turizm sektöründe hizmet veren Bera Alanya Otel'in Genel Müdürü Ruhat Ülgen Cengiz, "Bu sektördeki en önemli yerimiz helal ve alternatif turizmin tek değişmeyen adresi olmamızdır. 'Helal turizm' konseptine ilgi her geçen gün artıyor" dedi.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte gözler turizm sektörüne çevrildi. Pandemi önlemleri kapsamında müşterilerine kapılarını açan oteller ise hizmet verdiği konseptlere göre değişiyor. Bunlar arasında yer alan 'Helal turizm' konseptine de ilginin arttığını ifade eden Cengiz, "Helal Turizm' konsepti kapsamında bizler de gurbetçilerimiz başta olmak üzere yıllardır yurt içi ve yurt dışından birçok misafirimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Müşterilerine 10 Mayıs tarihinden itibaren kapılarını açtıklarını ve 15 yıldır 5 yıldızlı standartlarda, 'Helal Turizm' alanında hizmet verdiklerini belirten Cengiz şunları söyledi:

"Bu sektördeki en önemli yerimiz helal ve alternatif turizmin tek değişmeyen adresi olmamızdır. Gelen misafirlerimizin beklentilerine en iyi şekilde cevap verebilmek için bütün çalışanlarımızla hizmet vermenin gayreti içindeyiz. Helal konsepte de ilgi her geçen gün artıyor. Gurbetçilerimiz başta olmak üzere yıllardır yurt içi ve yurtdışından birçok misafirimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz."

"GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASIYLA MİSAFİRLERİMİZE KESİNTİSİZ HİZMET VERDİK"

Cengiz, geçen yılda pandemi nedeniyle yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen turizm sektörünü ayakta tutmak için ellerinden geleni yaparak hizmet merkezli misyonlarını yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti. Cengiz, "Geçen yıl ciro ve karlılık bazında büyüme olmamasına karşın, güvenli turizm sertifikasıyla misafirlerine kesintisiz hizmet vermenin gururunu yaşadık. 2020 yılı turizm sektörü açısından hijyen ve güvenli konaklama şartlarının yeniden tanımlandığı bir dönem olmuştur. Bu sezon misafirlerimizin beklentilerini doğru anlamak, nitelikli hızlı çözümler üretmek açısından, kurumsal kapasitemizin test edildiği bir dönem olmuştur. Hizmet kalitemizi geliştirmek, tüm çalışanlarımızı bu olağanüstü dönemin gereklerine uyum sağlamak üzere tüm departmanlarımızla eğitim seferberliği başlattık. Kovid-19 nedeniyle kurumsal olarak kriz yönetme kapasitemizi geliştirirken, odağımıza misafirlerimizin beklentilerini alan, bu yeni dönemi en öğretici şekilde geride bırakma imkanını bizlere sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

2022 yılı turizm sezonu için de şimdiden yeni yatırımlar yapmaya başladıklarını ifade eden Cengiz, "Her sezon öncesinde küçük dokunuşlar yaptığımız otelimizde, 2022 yılı için renovasyon ve aqualand yatırım planımız bulunmaktadır. 15 yıllık tecrübemizle konsept oteller içerisinde misafirlerimizin beklentilerini dikkate alarak, sektörümüze hizmet etmeye ve standartları belirlemeye devam edeceğimize inanıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı