HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 275'inci gününde
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 275'inci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 275'inci gününde Kızı teröristler tarafından kaçırılan Türkan Mutlu: "Kızımın elinde silah yerine kalem olması lazımdı, kızım şimdilerde öğretmendi, öğrenci yetiştirecek eğitim verecekti" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa...

03.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:36

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 275'inci gününde

Kızı teröristler tarafından kaçırılan Türkan Mutlu: "Kızımın elinde silah yerine kalem olması lazımdı, kızım şimdilerde öğretmendi, öğrenci yetiştirecek eğitim verecekti"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 275'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüse rağmen 275'inci gününde devam ediyor. 7 yıl önce 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Şeyma için oturma eylemini sürdüren Türkan Mutlu, kızı geri gelinceye kadar eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi. Mutlu, "2 aydır herkes virüs hastalığından kaçıyor, 6 yıldır o virüs içimizde ciğerimizi yakıyor, ben onunla yaşıyorum. Artık benim kızımı versinler, biz yorulduk artık HDP ses çıkarmıyor, ben bütün yetkililere sesleniyorum artık bizi duysunlar, ellerini vicdanına koysunlar. 10 ay oldu Şeyma kızım seni bekliyorum, beni görüyor ve duyuyorsan elini vicdanına koy kaç gel. Artık nereye kadar, 10 ay oldu eylemimiz 10 sene de olsa devam edeceğiz. Kızımın elinde silah yerine kalem olması lazımdı, kızım şimdilerde öğretmendi, öğrenci yetiştirecek eğitim verecekti. Artık bu acı bitsin, herkes sesimizi duysun. Ben bir gariban anneyim siyaset için değil evladım için burada oturmuşum" dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 275'inci gününde

Kaynak: İHA

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