HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan Açıklaması
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan Açıklaması - Haberler
Halkların Demokratik Partisi, Rıdvan Turan, Milletvekili, Mersin, Politika

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan Açıklaması

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, gazetecilerin, özgür basının sesini kısmak için tutuklandığını öne sürdü.

09.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:02
HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan Açıklaması

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, gazetecilerin, özgür basının sesini kısmak için tutuklandığını öne sürdü.

Turan, HDP İstanbul milletvekilleri Ali Kenanoğlu ve Erol Katırcıoğlu ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ve Yeniçağ Gazetesi Yazarı Murat Ağırel'in, şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesi soruşturması kapsamında tutuklanmasının "hukuk garabeti" olduğunu savundu.

Turan, tutuklamaların, "özgür basının sesini kısmak, gerçeklerin duyulmasını önlemek için yapıldığını" iddia etti.

Yeni Yaşam gazetesinin imtiyaz sahibi olduğunu belirterek, halkın sesi ve vicdanı olmayı sürdüreceklerini söyleyen Turan, "Gazetemizin çeşitli kademelerinde görev alan arkadaşlarımızı cezaevlerine atarak sindirmeye çalışanlar bilsinler ki ne onları girdikleri yoldan döndürmek ne de onların yerini dolduracak arkadaşlarımızın gözünü korkutmak mümkündür. Yeni Yaşam Gazetesi olarak yolumuza dimdik devam ediyoruz, edeceğiz." diye konuştu.

Turan, gazeteciliğin suç olmadığını dile getirerek, "Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır." dedi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Haber
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Engin Özkoç James Jeffrey Vladimir Putin İçişleri Bakanı
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Levent Muhterem Nur Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Burak Yılmaz İsmail Kartal Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 17:38:55. #1.14#