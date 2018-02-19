HBB Kadın Basketbol:82- Abdullah Gül: 61

Antakya Kapalı Spor Salonunda 18 Şubat Pazar günü gerçekleşen mücadeleyi HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş tribünden takip etti.

Tahsin Kuzu baş hakemliğinde Fazilet Gülter ve Abdullah İlik yardımcı hakemliğinde gerçekleşen maçın kazananı 82-61 skoru ile Hatay'ın Melekleri oldu.

HATAY'IN MELEKLERİ MAÇ BOYU ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU

Karşılaşmanın ilk çeyreğini etkili ve hızlı hamleleriyle kendi lehine çeviren Hatay'ın Melekleri 22-13 üstünlükle önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de bulduğu sayılar ile Hatay'ın melekleri, soyunma odasına 39-24 galip gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Özge Yavaş ve Bahar Öztürk'ün attığı üçlüklerle hanelerine sayı ekleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, 63-48'lik üstünlük sağladı.

Rakibine fırsat tanımadan ev sahipliği şansını iyi kullanan Hatay'ın Melekleri, karşılaşmanın son çeyreğinde de etkili oynamayı başararak maçı 82-61 galip oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesporlu Hind Ben Abdelkader 24 sayı ile karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken Courtney Lynne Paris 22, Katsıaryna Snytsına 11 sayı ile maçı tamamladı.

BURAK ŞENOL OYUNCULAR TARAFINDAN ANILDI

Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın taraftarlarından Burak Şenol yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle önceki gün hayatını kaybetti. Şenol'un hayatını kaybetmesinden dolayı ablası Burcu Şenol, Burak'ın anısına pankart ve fotoğrafını oyuncular tarafından sahada açarak andı.