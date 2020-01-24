Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki tahvil ve bir kira sertifikasının ihraç ihalelerini yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki tahvil ve bir kira sertifikasının ihraç ihalelerini yapacak.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Ocak'ta olacak ihalede 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Bakanlık, 28 Ocak'taki ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yapacak. Aynı gün düzenlenecek diğer ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı olacak.