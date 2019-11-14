Hayvanlar için göletlere 4 bin 600 ton rip-rap taşı alındı

14.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:43

Tekirdağ genelinde hayvanların içme suyu göletlerinde kullanılmak üzere rip-rap (balast) taş alımı gerçekleştirildi.



Tekirdağ'da yapılan hayvan içme suyu göletlerinin, kış mevsiminde meydana gelen ani taşkınlar ve rüzgar sonucu oluşabilecek dalgaların gövde tahribatını önlemek, göletlerin kullanım ömrünü uzatmak ve oluşabilecek tehlikelere karşı önlem almak amacıyla 4 bin 600 ton rip-rap (balast) taşının alımı gerçekleştirildi.



Rip-rap taşları ile Ergene'nin Ahimehmet ve Kırkgöz, Kapaklı'nın Pınarca, Marmaraereğlisi'nin Yakuplu, Muratlı'nın Aşağısevindikli ve Yukarısevindikli, Saray'ın Beyazköy, Büyükyoncalı, Edirköy, Safaalan ve Yuvalı mahallelerinde, mera alanlarında yapılmış olan hayvan içme suyu göletlerinin emniyeti sağlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA