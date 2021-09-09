Hayalleri lüks karavana dönüştürdüğü otobüsle gerçek oldu

Antalya'da, satın aldığı otobüsü zevkine göre tasarlayıp "Mustan" adını verdiği lüks karavana dönüştüren Mustafa Tansu Atıcı, doğayla iç içe tatil yapmanın keyfini çıkarıyor.

Antalya'da, satın aldığı otobüsü zevkine göre tasarlayıp "Mustan" adını verdiği lüks karavana dönüştüren Mustafa Tansu Atıcı, doğayla iç içe tatil yapmanın keyfini çıkarıyor.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki evli, bir çocuk babası Atıcı, tutkunu olduğu doğada seyahatlerini kolaylaştırmak için çekme karavan satın aldı.

Ailesiyle karavan hayatını çok seven Atıcı, kendisine özgü bir araç yapmak için harekete geçti.

Atıcı, 100 bin liraya satın aldığı 1996 model otobüsü yanları açılabilir hale getirdi, 40 metrekare akıllı sistem kurdu, oturma odası, yatak odası, mutfak ve banyoyu da zevkine göre dizayn etti.

"Yaklaşık 1 milyon liraya mal oldu"

Atıcı, AA muhabirine, karavan yapmayı çok istediğini, salgın döneminde bunu gerçekleştirdiğini söyledi.

"Mustan" adı verdiği karavanın bir yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıktığını, karavana dönüştürmek istediği otobüsü aldıktan sonra atölye kiraladığını belirten Atıcı, tasarladığı karavanın çok konforlu olduğunu anlattı.

Atıcı, yaklaşık 1 milyon liraya mal ettiği karavanın içinde 3 televizyon, buzdolabı, bulaşık, çamaşır ve kurutma makinesi, güneş enerji sistemi, su tankı ve barbekü alanı bulunduğunu söyledi.

Ailesinin de aracı çok sevdiğini dile getiren Atıcı şöyle konuştu:

"Eşim ve çocuğumla salgın sürecinde keyif aldığımız birçok seyahat yaptık. Burada her şey olduğu için çok rahat ettik. Antalya'nın en yüksek yerlerine çıktık. Yurt dışı ve Karadeniz turuna da çıkmak istiyoruz. Özellikle böyle bir süreçte doğaya çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Yeşillerin arasında uyumak keyifli. Akıllı sistem kurdum. Karavanı bu sistemle kontrol edebiliyorum. İsteğime göre ışıkları kontrol ediyorum. Rahatlatıcı, romantik gibi 100 farklı seçenek var. Televizyonları bulundukları bölmeden çıkarıyorum, arabayı çalıştırıyor, iç ve dış kapıları açıp kapatabiliyorum. Örneğin "Uykum geldi." dediğinizde ışıklar sönüyor, kapılar kapanıyor, güvenlik sistemi devreye giriyor."

Hayallerinin üstünde bir karavan ortaya çıktı

Özlem Atıcı da eşinin hayallerinin de üstünde bir karavan yaptığını, kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Eşinin fikrini duyduğunda heyecanlandığını belirten Atıcı, "Gezmeyi çok seven bir çiftiz. Kendimize ait böyle bir karavanımızın olması çok güzel. Yapım aşamasında fikirlerimle eşime yardımcı oldum. Karavanı gördüğümde tam bir ev olmuş diye düşündüm. Burada evimi hiç aramıyorum. Oğlumuz da eve gitmek istemiyor. Evi neredeyse unuttuk. Haftanın 4- 5 gününü karavanda geçiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci