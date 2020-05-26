Havaların ısınması ile açan 'kırmızı laleler' hayran bıraktı
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Havaların ısınması ile açan 'kırmızı laleler' hayran bıraktı

Havaların ısınması ile açan 'kırmızı laleler' hayran bıraktı AĞRI - Ağrı'da havaların ısınmasıyla birlikte açan laleler ortaya renkli görüntüler çıkardı.

26.05.2020 13:43 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:46

Havaların ısınması ile açan 'kırmızı laleler' hayran bıraktı

AĞRI - Ağrı'da havaların ısınmasıyla birlikte açan laleler ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Havaların ısınmasıyla birlikte Ağrı'nın merkeze bağlı köylerinde güneşle canlanan laleler, doğayla bütünleşince ortaya eşsiz görüntü çıkardı.

Her yıl baharın gelmesiyle birlikte dağlık alanlarda açmaya başlayan laleler, bu yılda mayıs ayıyla birlikte canlanarak tepeleri süsledi. Yol kenarlarında da açan ve kırmızı rengiyle doğayı süsleyen laleler, sürücülere yol boyunca güzel manzarasıyla eşlik ediyor.

Havaların ısınması ile açan 'kırmızı laleler' hayran bıraktı

Kaynak: İHA

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