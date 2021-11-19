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Hatayspor yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

AA / Salim Taş - Haberler | Spor
Hatayspor yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puanla 2. sırada bulunuyor.

Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Fraport TAV Antalyaspor ise 15 puanla 14. sırada yer alıyor.

Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Onur Ergün karşılaşmada forma giyemeyecek.

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AA / Salim Taş - Spor Haberleri

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