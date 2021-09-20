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Atakaş Hatayspor, Göztepe maçına kenetlendi

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor, Göztepe maçına kenetlendi

Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor, ara vermeden çalışmalara başladı.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor, ara vermeden çalışmalara başladı. Hafta sonu sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek puanını 10'a çıkaran ve dördüncü sıraya yerleşen Hatay ekibi, oynadığı son üç maçtan galip ayrıldı. Bordo-beyazlı takım, yarın hava yolu ile İzmir'e geçerek, son idmanını gerçekleştirecek.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında, deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının çalışmalarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda, Kayserispor maçında ilk 11 oynayanlar yenileme idmanı yaparken diğer futbolcular da pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirdi. Takım, yarın öğlen hava yoluyla İzmir'e geçerek son idmanı orada gerçekleştirecek. Hafta sonu sahasında oynadığı Yukatel Kayserispor maçından 2-1 galip gelen Hatay ekibi, puanını 10'a çıkardı ve puan sıralamasında dördüncü sıraya yerleşti. Oynadığı son üç maçtan galip ayrılan Atakaş Hatayspor, 22 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.


Atakaş Hatayspor, Göztepe maçına kenetlendi

Atakaş Hatayspor, Göztepe maçına kenetlendi

Atakaş Hatayspor, Göztepe maçına kenetlendi

Atakaş Hatayspor, Göztepe maçına kenetlendi

Atakaş Hatayspor, Göztepe maçına kenetlendi

Atakaş Hatayspor, Göztepe maçına kenetlendi

Atakaş Hatayspor, Göztepe maçına kenetlendi

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Spor Haberleri
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