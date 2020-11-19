Hatay'da yanan orman alanları yeniden yeşillendiriliyor
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Hatay'da yanan orman alanları yeniden yeşillendiriliyor

19.11.2020 17:33 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:36
Hatay'da yanan orman alanları yeniden yeşillendiriliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesince Hatay'a 32 bin fidan, orman yangınlarında zarar gören alanlarda toprakla buluşturuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesince Hatay'a 32 bin fidan, orman yangınlarında zarar gören alanlarda toprakla buluşturuldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yangının yaralarını sarmak ve Hatay'a destek olmak amacıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve personeli tarafından gönderilen 32 bin fıstık çamı fidanı Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki orman alanına dikildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği fidan dikimine Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan da katıldı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, gönderilen fidanlar için Başkan Yavaş ve belediye personeline teşekkür etti.

Belediye bir yıllık sürede 1 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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