Hatay'da kamuda serbest kıyafet uygulaması
Hatay'da kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulamasına geçildiği bildirildi.
06.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:48
Hatay'da kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulamasına geçildiği bildirildi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabındaki duyurusunda, şunları kaydetti:
"Hatay'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilimizde görev alan kamu personelinin çalışma şartlarında kolaylık sağlanması amacıyla temizlenmesi kolay kıyafetlerle görev yapma imkanı tanıyan serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir."
Kaynak: AA