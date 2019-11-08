Hanönü Taşıyıcılar Kooperatifinde yeni dönem

08.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:00

Hanönü SS.Taşıyıcılar Kooperatifinde olağanüstü genel kurul yapılarak yeni yönetim oluşturuldu.

Bir süre önce meydana gelen silahlı kavgada Nakliyeciler Kooperatif Başkanı Hüseyin Çorbacı ve Başkan Yardımcısı Mehmet Özcan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle yeni yönetimin oluşturulması için olağanüstü genel kurula gidildi.

Genel kurulda Nuri Ural başkanlığa, Birol Demir de başkan yardımcılığına getirildi.

Kaynak: AA