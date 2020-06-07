Hangi Kan Grubunun Koronavirüs Riski Daha Fazla? Uzmanlar Açıkladı! İtalya ve İspanya'dan 1610 korona hastasının kan örnekleri incelenerek bir araştırma yapıldı. Araştırma sonucunda hangi kan gruplarının koronavirüs'e karşı daha büyük risk altında olduğu belirlendi.

İtalya ve İspanya'dan 1610 korona hastasının kan örnekleri incelenerek bir araştırma yapıldı. Araştırma sonucunda hangi kan gruplarının koronavirüs'e karşı daha büyük risk altında olduğu belirlendi.

Hangi Kan Grubu Koronavirüs'e Karşı Daha Savunmasız?

Almanya ve Norveç'te yapılan bu araştırmada, bazı kan gruplarına sahip kişilerin koronavirüs'e (Covid-19) yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıktı. Buna göre, A kan grubuna sahip kişilerin koronavirüs'e yakalanma ihtimali diğerlerine göre daha yüksek. 0 kan grubunun bu virüse yakalanma ihtimali ise daha düşük.

Hastanelerde oksijen almak zorunda kalan veya solunum cihazına bağlanan 1610 hastanın kan örnekleri incelendi. İnsan genomunda iki noktanın Covid-19'da solunum riskiyle bağlantılı olduğu tespit edilirken, bunlardan birinin kan grubu geni olduğu görüldü.

Araştırma sonucuna göre, A kan grubuna sahip koronavirüs hastalarının oksijene ihtiyaç duyma veya solunum cihazına bağlanma oranı yüzde 50 daha yüksek. 0 kan grubuna sahip kişilerde ise bu risk yüzde 35 daha düşük.

Bu sonuçlara rağmen bilim insanları, Covid-19'u daha ağır geçirmek ile kan grupları arasında bir bağlantı olup olmadığından emin olabilmek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtiyor. Daha önce ABD ve Çin'de yapılan araştırmalarda da benzer sonuçlar ortaya çıkmış ve A kan grubuna sahip kişilerin virüsten daha çok, 0 kan grubunun ise daha az etkilendiği belirlenmişti.