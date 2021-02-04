Hamas, İsrail'in Filistinlilere ait yapıları yıkmasına tepki gösterdi
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Hamas, İsrail'in Filistinlilere ait yapıları yıkmasına tepki gösterdi

04.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:29
Hamas, İsrail'in Filistinlilere ait yapıları yıkmasına tepki gösterdi

Hamas, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bedevilere ait yapıları yıkmasını kınadı.

Hamas, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bedevilere ait yapıları yıkmasını kınadı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ürdün Vadisi'nde (Ağvar) yer alan yapıları yıkmasını "Siyonist kurumların onlarca yıldır Filistin halkına uyguladığı etnik temizlik politikasının devamı" şeklinde nitelendirdi.

Bu davranışın, Siyonist varlığın her gün halka karşı uyguladığı organize terör metodolojisinin bir uzantısı olduğunu kaydeden Kasım, evleri yıkma ve yerinden etme politikasını durdurmak için kapsamlı ve tek vücut halinde direniş çağrısında bulundu.

Hımsa el-Bakia

İsrail askerleri, 1 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Hımsa el-Bakia bölgesinde hayvan barınaklarının da olduğu, Filistinlilere ait yaklaşık 40 yapıyı yıkmıştı.

İsrail'in yıkım faaliyeti sonucu bölge sakinlerinden 136 kişi açıkta kalmış, yaklaşık 6 bin koyun zarar görmüştü.

"Askeri eğitim sahası" olduğu gerekçesiyle bölge sakinlerine bulundukları yerleri terk etmeleri yönünde baskı yapan İsrail güçleri, kasım ayında da Hımsa el-Bakia bölgesindeki 75 yapıyı yıkmış, 35'i çocuk 85 bölge sakinini açıkta bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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