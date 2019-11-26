Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi - NEW
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Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi - NEW

En iyi erkek oyuncu dalında aday gösterilen Haluk Bilginer'in kırmızı halıya çıkması Haluk Bilginer'in basın mensuplarına poz vermesi Şahsiyet dizisi ekibinin kırmızı halıda basın mensuplarına poz vermesi Emmy'e aday diğer oyuncuların basın mensuplarına poz vermesi NEW YORK - 47.

26.11.2019 04:36 | Son Güncelleme: 26.11.2019 04:39
Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi - NEW

En iyi erkek oyuncu dalında aday gösterilen 'in kırmızı halıya çıkması

Haluk Bilginer'in basın mensuplarına poz vermesi

Şahsiyet dizisi ekibinin kırmızı halıda basın mensuplarına poz vermesi

Emmy'e aday diğer oyuncuların basın mensuplarına poz vermesi - 47. Uluslararası Emmy Ödülleri New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buluyor.

Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildiü.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi - NEW
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