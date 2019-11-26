Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi - NEW
En iyi erkek oyuncu dalında aday gösterilen Haluk Bilginer'in kırmızı halıya çıkması Haluk Bilginer'in basın mensuplarına poz vermesi Şahsiyet dizisi ekibinin kırmızı halıda basın mensuplarına poz vermesi Emmy'e aday diğer oyuncuların basın mensuplarına poz vermesi NEW YORK - 47.
En iyi erkek oyuncu dalında aday gösterilen Haluk Bilginer'in kırmızı halıya çıkması
Haluk Bilginer'in basın mensuplarına poz vermesi
Şahsiyet dizisi ekibinin kırmızı halıda basın mensuplarına poz vermesi
Emmy'e aday diğer oyuncuların basın mensuplarına poz vermesi NEW YORK - 47. Uluslararası Emmy Ödülleri New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buluyor.
Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildiü.
Haber Videosu: Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi - NEW