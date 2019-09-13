Halsema: kadın ve eşcinsellere karşı vaaz veren cami kapatılır

13.09.2019 17:21

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, vaazlarında kadınların ve eşcinsellerin aşağılandığı camileri kapatacağını söyledi.

Amsterdam'ın ilk kadın belediye başkanı Halsema, yerel AT5 kanalına konuştu. Şehrin inançlara özgürlük üzerine kurulduğunu söyleyen Halsema, "Biz aşırı tutuculuğa karşıyız. Eğer fikirlerinizi başkalarına empoze etmeye çalışır, kanunlara karşı gelirseniz, o kanunlar tarafından korumasız hale gelirsiniz. Şehirde anti-demokratik söylemlerin dillendirildiği birkaç cami bulunuyor ve biz bunları takip ediyoruz. Eğer devam ederlerse, bizimle sorunları olacağı ortada" dedi.

Halsema, "Eğer bir imam kadınların itaatkar olmaları veya homoseksüelliğin suç olduğuna dair defalarca korkunç vaazlar verirse, öyle bir camiye karşı harekete geçmek istersiniz; böyle bir camiyi kapatmak istersiniz" dedi.

Kaynak: DHA