Halfeti Kırsal Yollarında Asfalt Seferberliği

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa'da ilçelerde başlattığı asfalt atağını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Halfeti kırsalında alt yapısını tamamladığı yolları asfaltla buluşturuyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa'da ilçelerde başlattığı asfalt atağını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Halfeti kırsalında alt yapısını tamamladığı yolları asfaltla buluşturuyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hava sıcaklıklarının da asfalt serimi için uygun olmasını fırsat bilerek ilçelerde başlattığı asfalt atağını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kırsal mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepler ve program dahilinde asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin bu sefer ki adresi Şanlıurfa'nın "Saklı Cennet" diye bilinen Halfeti ilçesi oldu. İlçe kırsal mahalleleri daha önce yürütülen çalışmalarla yolları asfalta hazır hale getiren ekipler alt yapısını tamamladığı yolları asfaltla buluşturdu.

Kınık, Günece ve Gürküyu mahallelerinde ve çevresindeki yollarda sathi kaplama asfalt çalışmalarını büyük oranda tamamlayan ekipler, mahalle muhtarları ve vatandaşların da takdirini topladı.

Mahallelerinde yol yapım, genişletme ve asfalt çalışmalarının yapılmasından ötürü emeği geçen herkese teşekkür eden mahalle muhtarları yollarının kışın çamurdan yazın ise tozdan arındırıldığını belirterek vatandaşların bu yolları artık daha rahat kullanabileceklerini belirttiler.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 13 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla plan ve program dahilinde asfaltsız köy yolu kalmayacak şekilde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Kaynak: Habermetre