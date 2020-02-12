Hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
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Hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Balıkesir'de çeşitli suçlardan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

12.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:06
Hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

'de çeşitli suçlardan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Kasten Adam Öldürmek suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası ile İlamat ve İnfaz Bürosunca aranan ve 17 aydır firari durumda bulunan C.T. isimli şahıs İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan takip sonucunda Edremit Dereli Mahallesinde yakalandı. Şüpheli şahıs ile ilgili adli işlemlere başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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