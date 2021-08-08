Hakkari kırsalında 3 sığınak ele geçirildi
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Hakkari kırsalında 3 sığınak ele geçirildi

Hakkari kırsalında 3 sığınak ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında tespit edilen 3 ayrı sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında tespit edilen 3 ayrı sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 6 Ağustos 2021 günü Yüksekova ilçesi kırsal alanında icra edilen Eren -14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Kamışlı-8 operasyonu kapsamında tespit edilen 3 ayrı sığınakta; 200 kilogram amonyum nitrat, 1 adet RPG-7 Roketatar Silahı, 1 adet Bixi Makineli Tüfek Namlu ve Mekanizması, 140 adet Docka silahı mühimmatı, 609 adet Bixi silahı mühimmatı, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 top elektrik kablosu, 1 adet yeşil renk hücum yeleği, 324 adet Uçaksavar Silahı Mühimmatı, 4 adet siyah renk küçük el telsizi, 1245 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği Mühimmatı, 1 adet boş Kanas Tüfeği Şarjörü, 6 adet jeneratör, 2 adet güneş paneli, 24 adet taş delici, 12 adet güç kaynağı, 3 adet sinyal güçlendirici, 3 adet kapalı kutu içerisinde patlatma devresi, 20 adet fünye, 1 adet siren, 9 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp,- 19 çift ayakkabı, 71 adet koli bandı, 1 adet spiral kesme makinası, 2 adet akü, 10 adet örgütsel kitap, 1 adet içi boş siyah çanta, 1 adet siyah renk düdük, 12 adet büyük pil, 1 adet lehim kalemi, 8 adet hilti demiri, 3 adet hilti kemeri, 1 adet el arabası, 1 adet kazma, 1 adet balyoz demiri, 1 adet keski, 1 adet orak, 3 adet battaniye, 1 top bahçe teli, 3 top bez, 4 adet çaydanlık, 4 adet tepsi, 1 adet mangal ızgarası, 1 adet semaver, 3 adet kazan, 7 adet jelikan bidon, 3 adet 2 metre uzunluğunda çadır demiri, 11 paket jilet, 2 adet elektrik bandı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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