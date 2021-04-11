Hadise annesine özel villa kiraladı
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Hadise annesine özel villa kiraladı

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Hadise annesine özel villa kiraladı

Hadise, koronavirüs nedeniyle uzun süredir göremediği annesi Gülnihal Açıkgöz ile tatil planı yaptı. Şarkıcı, Belçika'da yaşayan annesiyle Bodrum'da tatil yapacak. İşte detaylar...

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Hadise, pandemi sebebiyle Belçika'dan Türkiye'ye gelemeyen annesiyle birlikte tatil planı yaptı. Yazın annesi Gülnihal Açıkgöz ile hasret gidermek isteyen şarkıcı Bodrum'dan lüks bir villa kiraladı.

Hadise'nin yüzme havuzu da olan villanın bir haftalığına 20 bin TL ödediği öğrenildi. Şimdiden tatil dönemini iple çeken Hadise'ye uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım da eşlik edecek. (İsmail Bayrak - Hürriyet)

Kaynak: Snob Magazin

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