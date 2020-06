Habermetre, haftalık şirketler gündemini raporladı Habermetre, 22-28 Haziran haftasında markalar hakkında öne çıkan gelişmeler ve iletişim faaliyetleri kapsamında yansıma bulan haberleri inceleyerek, raporladı. Haftanın haberi, Turkcell "Zeka Gücü" Projesi'nin, The Loyalty Magazine Awards'da En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Girişimi kategorisinde büyük ödüle layık görülmesi oldu.

Hayata değer katan uygulamalar geliştiren Turkcell, imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle tüm dünyada örnek gösterilmeye devam ediyor. Turkcell'in özel yetenekli çocuklar için, teknolojiyi kullanarak fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Zeka Gücü projesi, Londra'da dijital olarak gerçekleştirilen The Loyalty Magazine Awards'da, En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Girişimi kategorisinin birincisi oldu. Habermetre verilerine göre, "Turkcell Zeka Gücü Projesi - The Loyalty Magazine Awards" yansımaları ile ilgili web sitelerinde 186 adet haber yansıması, 73.332 okunma sayısına ve 16.878$ reklam değerine ulaştı. 19 haberde ana sayfada yer alan içerik toplamda 112 saat ana sayfa görünümü sağladı. Ayrıca ilgili haberlerin toplamda 19 kez tweetlendiği tespit edildi.

Turkcell "Zeka Gücü" Projesi Habermetre Skoru

Vestel Beyaz Eşya'nın 7 ayrı fabrikasıyla TSE'den "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" almasından, Ford'un yeni kabin hava filtresi MicronAir'e kadar 22-28 Haziran haftasının öne çıkan haberlerini sizler için derledik.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK/SPONSORLUK/KSS

Coca-Cola ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Yeni Normalde İnovatif Çözümler Hackathonu", 3-4-5 Temmuz'da online olarak düzenlenecek. Coca-Cola açıklamasına göre, Hackathon'a "Kadının Güçlenmesi Çözümleri" ile "Evde ve Ev Dışında Sürdürülebilirlik Çözümleri" konularında fikirleri olan herkes 30 Haziran'a kadar başvurabilecek.

DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde hayata geçirilen "4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması" kapsamında Oyuncu Demet Akbağ, Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda çevrim içi olarak düzenlenen "Senaryo Sohbetleri" programına konuk oldu.

Kalebodur, eskiz kültürünün gelişmesine destek olmak ve bu alanda yeteneği ve üretimi olan tasarımcıları öne çıkartmak amacıyla "Kalebodur'la Eskiz Yarışması" başlattı.

PepsiCo yayınladığı 2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nda güvenli suya erişim hedefine beş yıl erken ulaştığını ve 2030 yılına kadar 100 milyon kişiye ulaşma hedefinin belirlediğini açıkladı.

Red Bull M.E.O.'nun 5. ve son elemesi, "Türkiye'nin ilk sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenen espor turnuvası" olarak kayıtlara geçecek. 4 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak son eleme ise Türkiye'de bir ilke imza atarak sağlık önlemlerine uygun şekilde İstanbul Boğazı'nın ortasında 64 kişiyi Red Bull M.E.O. Feribotu'nda kendi arabalarının içinde hem finale çıkma hem de en iyi kıtayı bulma mücadelesinde karşı karşıya getirecek.

Sabancı Vakfı'nın 17 yıldır desteklediği Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları, temmuz ayında yeniden başlayacak.

Total'in, küresel üretim faaliyetleri ve enerji ürünleri genelinde 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflediği bildirildi.

Turkcell, Bizce uygulaması ile üretken kadınların ürettikleri ürünleri müşterilerine ulaştırmalarına, çalışmaya başlamak isteyen kadınların ise meslek edinmelerine yardımcı oluyor. Bizce ile kadınlar istedikleri alanda ustalaşıyor, el emeklerinden kazanç sağlıyor ve merak ettikleri sorulara uzmanlarından yanıt buluyor.

Türk Telekom, siber güvenlik alanında kendilerini geliştirmek isteyen gençleri desteklemek amacıyla Siber Güvenlik Kampı projesini hayata geçiriyor.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Salgınla mücadeleyi ilk günden bu yana destekliyoruz. Bu doğrultuda, Marmara Üniversitesi'ne 1 milyon TL değerinde solunum cihazı bağışı yaptık. Cihazlarımız hastaneye teslim edildi ve hizmete girdi" dedi.

Vodafone Business sponsorluğunda bu yıl online olarak düzenlenen CEO Club Online Summit toplantılarının beşincisinde, Türkiye'deki start-up'ların durumu ve yeni start-up'lar çıkarma konuları ele alındı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Türkiye'de start up'lara yapılan yatırım 102 milyon doları buldu. Bir önceki yıla göre yatırımlar yüzde 66 arttı ve Türkiye yeniden bu alanda birinci lige yükseldi" dedi.

ÜRÜN/KAMPANYA

Amazon.com.tr ve Akbank iş birliğiyle Akbank kart sahipleri 16-30 Haziran 2020'de Amazon.com.tr'den gerçekleştirdikleri ilk 500-999 TL arası alışverişlerinde 50 TL, ilk 1000 TL ve üzeri alışverişlerinde 75 TL değerinde chip-para kazanıyor.

Anadolu Isuzu; Kendo ve Grand Toro modelleriyle İtalya merkezli tasarım yarışması A' Design Award tarafından ödüle layık görüldü. Anadolu Isuzu Tasarım Ofisi tarafından tasarlanan Kendo yarışmada Gold A' Design Award alırken; Grand Toro ise Silver A' Design Award'ün sahibi oldu.

Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, elektrik fatura borcuna 9 aya varan taksit imkanı sağlıyor.

Aytemiz, karavanlar için ''Karavancı Dostu Projesi'ni başlattı. Trafikteki tüm araç kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmak için özel projeler üreten Aytemiz, Aytemiz Karavancı Dostu projesinin ilk adımı olarak Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu ile bir anlaşmaya imza attığını açıkladı.

CarrefourSA, bu yıl Kurban Bayramı öncesinde müşterilerine vekâleten Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi ve Kıvırcık Koç Kurban Paketi olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor.

Fiat'ın uzaktan bağlanabilirlik teknolojisiyle araç ile sürücüyü birbirine bağlayan Yol Arkadaşım Connect uygulaması, şimdi filoların işletme verimliliğine de katkı sağlıyor. Haziran ayı itibarıyla satışına başlanan "Connect Filom", bütün bir filonun yönetiminde kullanılabiliyor. Fiat Yol Arkadaşım Connect Filom uygulamasıyla, filo içerisindeki tüm araçlara, akıllı telefon veya bilgisayar aracılığıyla uzaktan bağlanılarak birçok fonksiyona kolayca erişilebiliyor.

Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA), elektrikli mobilite çözümleri ile kişiselleştirme konusunda yeni bir dönemi temsil eden Centoventi konsept otomobili, dünyanın önde gelen otomobil tasarımı web sitesi olan Car Design News (CDN) tarafından düzenlenen Car Design Ödülleri dahilinde "2019'un En İyi Konsept Otomobili" seçildi.

Ford, yeni Transit ile birlikte Aktif Park Asistanı özelliğini sunuyor. Ford'un Aktif Park Asistanı teknolojisi, Transit sürücülerinin uygun büyüklükte bir park yeri bulmasına yardımcı olurken, sürücüye sadece gaz ve freni kontrol etmek kalıyor, sistem aracı otomatik olarak park edeceği noktaya sokuyor.

Ford, Covid-19 pandemisi ile birlikte hijyen ve temizliğin çok daha kritik önem taşıdığı bu günlerde yeni çözümünü duyurdu. Şirketin yeni kabin hava filtresi MicronAir, virüs, toz ve polen gibi insan saçının binde birinden küçük sağlığa zararlı parçacıkların araç içerisine girmesini engelliyor, aynı zamanda nezle ve alerji hastalarının ihtiyaç duyduğu temiz hava sirkülasyonunu sağlıyor.

Huawei açıklamasına göre, Android tabanlı tüm akıllı cep telefonu ve tabletlere yüklenebilen AppGallery'de, 22 Haziran-22 Temmuz arasında geçerli olacak bir kampanya başlıyor. Getir, BluTV, Faladdin ve BiSu uygulamalarının katıldığı çekilişte, Getir uygulaması üzerinden 20TL değerinde indirim, BluTV uygulamasından 3 ay ücretsiz üyelik, Faladdin uygulamasından 5 kredi ve BiSu uygulaması üzerinden verilecek siparişlerde ilk su bedava fırsatları AppGallery kullanıcılarına sunulacak.

Huawei FreeBuds 3 Serisi, Japonya'nın en prestijli ses ve görsel ürün değerlendirmelerinden biri olan VGP'den (Audio Visual Grand Prix) her iki ürün için birer ödül aldı.

OPPO'nun "Hayatım Benim Koleksiyonum" mottosuyla tüketicilerle buluşturduğu Reno3 Serisi, gelişmiş kamera özellikleriyle öne çıkıyor.

Petlas'ın Porsche 718 Cayman kazandıran kampanyasında son günlere girildi. Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli markası Petlas'ın tüketicilerine 500 liralık lastik alışverişiyle Porsche 718 Cayman kazanma şansı sunan kampanyası 30 Haziran'da sona erecek.

QNB Finansbank, 1 Temmuz'da başlayacak yeni dönemde de Dijital Köprü Projesi ile işletmelere e-dönüşüm hizmetlerini 2022 yılına kadar ücretsiz sunmaya devam edecek. QNB Finansbank Tüzel Dijital Dönüşüm Direktörü Direktörü Okay Yıldırım, "Küçük ölçekli şirketlerde yıllık 3-4 bin TL'lerde seyreden, büyük ölçekli firmalarda yılda ortalama 100 bin TL seviyelerine kadar çıkan maliyetlerin tümünü 2022'ye kadar Dijital Köprü ile karşılıyoruz" dedi.

Samsung Electronics, evlenme planı yapan çiftler için "Üçlü Çeyiz Paketi" kampanyası başlattı.

Setur'un "Dün bilmedikleriniz için bugün Seturday var!" mottosuyla, seyahat planı yapanların kaliteli ve özgün içeriklere ulaşmalarını sağlamak üzere kurduğu gezginlerin sosyal platformu Seturday, Altın Örümcek'te ödüle layık görüldü.

Siemens Ev Aletleri, hazirana özel ankastre set kampanyasıyla mutfağını yenilemek isteyenlere farklı avantajlar sunuyor.

Sodexo'nun verilerine göre, her akıllı cep telefonunu bir yemek kartı haline getiren Mobil Kart çözümünün kullanım oranı Corona virüs salgını öncesi döneme kıyasla 10 kat arttı.

Teknosa, sektöründe ilki gerçekleştirerek araçta teslimat (Click & Drive) uygulamasını devreye soktu.

Toyota, yeni GR Yaris modellerinin tüm ürün gamının duyurusunu yaptı. Şu anda online olarak Avrupa'da ve Japonya'da 6 bin adetlik ön sipariş alınan GR Yaris'e farklı modeller de katılacak ve Yaris ürün gamı daha da genişleyecek.

Turkcell'in BiP Acil Yardım Butonu'na bluetooth desteği geldi. BiP Acil Durum Butonu, internet bağlantısı üzerinden haberleşmenin yanı sıra artık bluetooth teknolojisi üzerinden de kesintisiz iletişim sunacak.

Türkiye İş Bankası ve Mastercard iş birliği ile Paha Biçilemez İstanbul Deneyimleri'ne artık Maximum Mobil uygulamasından online olarak erişilebiliyor.

Türk Telekom'un Prime Arabalı Sinema Geceleri'nde izleyiciyle buluşan ilk yapım 'Bayi Toplantısı' oldu. Ortaköy'de Boğaz kıyısındaki açık hava sinemasına arabalarıyla gelen Prime üyeleri sinema keyfi yaşadı.

Türkiye Finans, normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte tüm bireysel müşterileri için yüzde 0.74'ten başlayan kar payı oranlarıyla İyi Kararlar Destek Paketi'ni sunuyor.

KURUMSAL/GENEL

Aksa Doğalgaz, 2019'da 6 milyar lira ciroya ulaştı. Türkiye doğal gaz dağıtım sektörü toplam istihdamının yüzde 27'sini tek başına sağlayan şirket, 523 milyon lira yeni yatırım ile 30 bin kilometre şebeke uzunluğuna ulaştı.

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, sağlık sigortalarında mart ayından beri yüzde 25 artış olduğunu söyledi.

Daikin açıklamasına göre, gıda soğutmaları için soğuk hava deposu sistemlerinden marketlerin reyon soğutmalarına uzanan soğuk zincir ürün gamını çeşitlendirmek üzere hareket eden şirket, yaptığı büyük satın almalarla bu kulvarda da liderliği hedefliyor.

DHL Express Türkiye'nin CEO'su Claus Lassen, mayıs ayında hava kargo işlerinin nisana göre yüzde 44 arttığını söyledi.

Doğtaş, İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni mağazasını faaliyete geçirdi.

Enerjisa Enerji'nin abonelik, tahliye, fatura ödeme ve başvuru gibi hizmetlerini sunduğu dijital kanalları koronavirüs salgını sürecinde 3 kat fazla kullanıldı.

GittiGidiyor, moda, dekorasyon, teknoloji, gıda gibi pek çok farklı kategoride yerli ve yabancı markaları milyonlarca kullanıcısıyla buluşturmayı sürdürüyor. GittiGidiyor açıklamasına göre, Flormar, Nine West, Tadım Kuruyemiş, Saat&Saat gibi sektörünün önemli markaları başta olmak üzere 20 yeni marka, GittiGidiyor'da resmi mağazasını açtı.

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, dijital dönüşüm ve inovasyonu coğrafyayla birlikte ele almak gerektiğini belirterek, "Silikon Vadisi'yle Kapalıçarşı'yı birleştirmek gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Huawei, Boston Consulting Group'un gerçekleştirdiği "En Yenilikçi Şirketler" araştırmasında 42 sıra birden yükselerek 6. sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı, Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) yayımladığı ''Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nü imzalayan havalimanları arasına katıldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin "Kovid-19 Sürecinin Öncesi ve Sonrası İş Ahlakı Açısından Değerlendirme" raporunda, "Çalışanların yeni iş modellerine adaptasyonu ve bu konudaki eşitsizlikler konuları iş dünyası ve kamu otoritelerinin elzem sorumlulukları arasında yer almalıdır. Üniversiteler ve eğitim kurumları da bu konulardaki kapasitelerini geliştirmelidir" denildi.

Kaspersky araştırmacıları, kullanıcıların e-ticaret sitelerindeki ödeme bilgilerini çalmak için web üzerinden kart bilgilerini toplama olarak bilinen saldırı yönteminden yararlanıldığını tespit etti.

Migros, Türkiye'nin 81 ilindeki marketlerinde aldığı önlemlerin tamamını Migros Deniz Market'te de alarak sezonu açtı.

Otokar, Gürcistan ihracat anlaşmasına imza attı. Yapılan açıklamaya göre, Otokar, Gürcistan Belediye Kalkınma Fonu ile 175 adet otobüs ve bu otobüslerin yedek parça ve eğitimlerini kapsayan yaklaşık 18.7 milyon euro tutarında bir sözleşme imzaladı.

QNB Finansbank tarafından kurulan Enpara.com, bu yıl 30 kategoride gerçekleşen Altın Örümcek Ödülleri'nde Bankacılık ve Finans kategorisinde Türkiye'nin en iyi web sitesi olarak seçildi.

QNBEYOND Hızlandırma Programı ile startup ekosisteminde yer edinen QNB Finansbank, QNBEYOND Ventures ile erken aşama girişimlere yatırım yapacağını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda yapılacak yatırımların odağında, bankanın stratejik hedefleri ile örtüşen ve finansal servislerin geleceğini şekillendirebilecek girişimler olacak. QNBEYOND Ventures'ın toplam 15 milyon dolarlık yatırım yapacağı öğrenildi.

Sabancı Holding, faaliyet gösterdiği mevcut alanlar ve komşu işkollarında portföy yenilemesine gitmeyi hedefliyor. Holding yurtdışında ise Kordsa başta olmak üzere yeni satın almalarla büyümeyi planlıyor. Reuters ve Bloomberg ile ortak bir söyleşi gerçekleştiren Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, holdingin önümüzdeki döneme ilişkin stratejik önceliklerinin detaylı şekilde ele alındığı bir planı Ağustos-Eylül aylarında açıklamayı planladıklarını belirtti.

Sabancı Üniversitesi'nin, Akbank'ın sponsorluğunda hayata geçirdiği "Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance"in (CEF) seminer serisi online olarak gerçekleştirildi.

Schneider Electric, bulut tabanlı yazılım EcoStruxure IT Expert için açık kaynak kodlu programlama arayüzünü (API) yayımladığını duyurdu.

SunExpress CEO'su Max Kownatzki, "Hissedarlarımız Lufthansa ve Türk Hava Yolları ile birlikte tüm gücümüzü, Antalya ve İzmir'in ana taşıyıcısı olarak Türkiye operasyonlarımız üzerinde birleştirmeye karar verdik. Türkiye gibi turizm potansiyeli yüksek, havacılık endüstrisi güçlü, hızla büyüyen ve gelişen bir ülkeye tüm gücümüzle odaklanarak birlikte daha da büyüyeceğimize ve değer katacağımıza inanıyoruz" dedi.

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Corendon Havayolları'nın Düsseldorf'tan gelen ilk uçuşunu karşıladı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, Milas-Bodrum Havalimanı'nda pandemi nedeniyle verilen aranın ardından tarifeli dış hat uçuşları başladı. Almanya Hannover'den gelen Sunexpress uçağı su takıyla karşılandı.

Teknosa, geride kalan hafta sonunda kutlanan Babalar Günü'ne dair teknoloji alışverişi verilerini açıkladı. Bu yıl en çok tercih edilen Babalar Günü hediye sıralamasında akıllı telefonlar öne çıkarken, toplam satışlarda ise bir önceki yıla yüzde 71 büyüme yaşandı.

THY, tarifeli uçuş sayısındaki kayda değer artış ile Avrupa'daki en fazla sefer yapan havayolu şirketi oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, THY 17 Haziran tarihinde Avrupa'da yapılan 8,226 seferin 400'ünü gerçekleştirerek lider oldu.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Önümüzdeki ay yapay zeka (AI) temelli chatbot'u hayata geçireceğiz. Yeni dijital dünyada bizden bilet almak için arayanlar, rezervasyon sistemlerimizde doğrudan AI ile sohbet ederek bilet almaya, rezervasyon değişikliği yapmaya başlayacaklar. Temmuz ayında bunun lansmanını sağlayacağız" dedi.

Turkcell, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun olarak kendi mühendisleri tarafından geliştirilen yeni nesil Bütünleşik Transport Şebeke mimarisiyle mobil ve sabit şebekede oluşan veri trafiği tek kanaldan yönetilebileceğini duyurdu.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Bir taraftan artık gündemimizde olan yapay zeka, otonom sistemler, artırılmış gerçeklik gibi yeni teknolojiler, bir taraftan da bunları tüm dünyayla beraber Türkiye'nin de deneyimlemesi noktasında gündemimiz var" dedi.

Türkiye İş Bankası ile Türkiye İhracatçılar Meclisi yeni iş birliği anlaşması imzaladı. İş birliği kapsamında ihracatçılara TL ve yabancı para olmak üzere toplam 500 milyon dolarlık nakdi kredi paketi sunulacak.

Türkiye İş Bankası ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) iş birliğinde hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi kapsamında düzenlenen çevrim içi etkinlik serisinin beşincisi, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran ve eLogo Genel Müdürü Başak Kural'ın katılımıyla gerçekleşti.

Vestel Beyaz Eşya, ocak ayından bu yana aldığı Kovid-19 önlemleri, hayata geçirdiği uygulama ve düzenlemelerle Türk Standardları Enstitüsü'nden (TSE) 7 ayrı fabrikasıyla "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" aldı.

Vodafone, 5G'ye giden yolda önemli bir kilometretaşı olan Geleceğe Hazır Şebeke altyapısıyla müşterileri için 10 kata kadar daha yüksek hız, daha fazla bağlantı sayısı ve daha düşük gecikme süresi sağlayacağını duyurdu.

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, "Türkiye dijitalleşme açısından oldukça gelişmiş bir ülke. Buradaki müşterilerimiz dijitale çok yatkın ve bu noktada dijital hizmetlere çok büyük bir rağbet söz konusu" dedi.

ÇALIŞAN/İŞVEREN MARKASI VE İNSAN KAYNAKLARI HABERLERİ

AstraZeneca Türkiye Stratejik Sağlık İnisiyatifleri Müdürü görevine Rana Bahar Nişel getirildi.

Brisa Genel Müdürlüğü görevine, şirkette CTO Yardımcısı olarak görev yapan Haluk Kürkçü'nün atandığı açıklandı.

Esas Holding'in yeni CFO'su Mustafa Tercan oldu. Öncesinde Yıldız Holding'de Global CFO olarak görev yapan Mustafa Tercan, Esas Holding'in yurtiçi ve uluslararası yatırımlarının finans yönetimine liderlik edecek.

HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Akif Nacar, HAVELSAN Genel Müdürlük görevini vekaleten yürütecek.

TAV Havalimanları Holding'in İşletmelerden Sorumlu Grup Başkanlığına (Chief Operating Officer) Kürşad Koçak atandı.

Turkcell Akademi, Kovid-19 sürecinde daha da önem kazanan dijital dönüşüme verdiği eğitimlerle öncülük ediyor. Turkcell Akademi'de yaklaşık 55 bin kişilik Turkcell ekosisteminin yanı sıra farklı şirketler için hazırladığı farklı programlarla 60 bin çalışana uzaktan eğitim veriliyor.

Türkiye Finans Katılım Bankası'nın Hazine Grubu'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Satılmaz oldu.

Yıldız Holding'in 'Seninle Daha Parlak' mottosuyla yürüttüğü genç yetenek staj ve işe alım programı 'JOB@Yıldız Holding' bu yıl Covid-19 tedbirleri çerçevesinde Virtual JOB Experience adıyla online olarak düzenlenecek.