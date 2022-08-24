Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Zehra Taşkesenlioğlu geliyor. Peki, Zehra Taşkesenlioğlu kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç? Zehra Taşkesenlioğlu'nun hayatı, biyografisi ve kariyerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Zehra Taşkesenlioğlu (d. 1972, Erzurum), iş insanı, siyasetçi, 24., 25. ve 27. dönem Erzurum milletvekilidir. Zehra Taşkesenlioğlu kimdir merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zehra Taşkesenlioğlu'nun hayatı ve biyografisi!

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU KİMDİR?

Zehra Taşkesenlioğlu (d. 1972, Erzurum), iş insanı, siyasetçi, 24., 25. ve 27. dönem Erzurum milletvekilidir.

Zehra Taşkesenlioğlu doğum tarihi : 1972

Zehra Taşkesenlioğlu kaç yaşında : 50 yaşında

Zehra Taşkesenlioğlu nereli : Erzurum

Zehra Taşkesenlioğlu mesleği ne : İş insanı, Siyasetçi

Zehra Taşkesenlioğlu, 1972 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. ilk, orta ve lise eğitimini Erzurum'da tamamladı. Yüksek öğrenimini Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni okuyarak tamamladı.

1995 yılında Refah Partisi'nde il kadın kolları başkanı görevinde bulundu. 24., 25. ve 27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak seçilmiş ve hala görevinin başındadır.