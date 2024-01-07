Yücel Yılmaz kimdir, nereli? Yücel Yılmaz ne mezunu? Yücel Yılmaz hayatı ve biyografisi!

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Belediye başkan adaylarının açıklanmasına saatler kala kulislerde söz edilen isimlerin hayatı merak konusu oldu. Yücel Yılmaz'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Yücel Yılmaz kimdir? Yücel Yılmaz kaç yaşında, ne mezunu? Detaylar haberimizde...

YÜCEL YILMAZ KİMDİR?

Yücel Yılmaz 10 Temmuz 1975 yılında Almanya'nın Bottrop şehrinde dünyaya gelmiş, küçük yaşlarda ailesiyle birlikte memlekete dönüş yapmıştır. İlk ve orta öğrenimini Balıkesir'de tamamlamasının ardından lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nde, tezsiz yüksek lisans eğitimini ise İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası İktisat ve Ticaret Politikası üzerine yapmıştır.

YÜCEL YILMAZ EVLİ Mİ?

Evli ve birisi kız, ikisi erkek olmak üzere üç çocuk babasıdır.