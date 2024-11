Yalı Çapkını bu akşam var mı? 1 Kasım Yalı Çapkını dizisi 81. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı!

Yalı Çapkını bu akşam var mı? 1 Kasım Yalı Çapkını dizisi 81. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. Star Tv yayın akışında bu akşam Yalı Çapkını dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Star Tv yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

YALI ÇAPKINI DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi bu akşam 81. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Yalı Çapkını dizisi her Cuma saat 20:00'da Star Tv'de yayınlanıyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Seyran'ın geçmiş duygularından kopamaması yüzünden Sinan ile olan ilişkisi yokuş aşağı giderken, Ferit ise Diyar ile olan geleceğini kurmanın hazırlıkları içindedir. Orhan, kendini hiç beklemediği bir durumun ortasında bulurken, Abidin ise Korhanlardan intikamını almak üzere gözünü karartmıştır. Bu durum, Suna ve Seyran arasındaki ipleri gererken, Esme aldığı haberle şok olur. Diyar ile ilişkisinde evlilik baskısıyla dört bir taraftan köşeye sıkışmış hisseden Ferit, geçmişi ve geleceği arasında bir karar vermek üzere bir yol ayrımına gelir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halis, yokluğunda gelişen olayları anlamaya çalışır. Abidin ise hakkı olanı almadan gitmemeye karar vermiştir. Orhan, Betül ile ilgili problemlerini çözmeye çalışırken İfakat çoktan ipleri eline almıştır. Seyran yalının içinde hem duygularından hem de eski günlerin anılarından kaçmaya çalışır, ancak Ferit'in davranışları bunu neredeyse imkansız kılmaktadır.

Ortada dolanmaya devam eden Sinan tehdidi, Ferit ve Seyran'ı her an birbirine daha çok yaklaştırırken Diyar, dedesinden gelen nihai bir karar ile sarsılır. Seyran kalbinden geçenler ile doğru olduğunu bildikleri arasında bir seçim yapmak zorundadır. Yaptığı seçim ile birlikte kendini hiç tahmin etmeyeceği birinin kapısını çalarken bulur. Ferit şimdi her zamankinden daha çok kapana kısılmış gibi hissederken Halis'ten gelen bir yardım ile ne istediğinin farkına varır. Akıntıya karşı kürek çekmekten yorulan Ferit'in Seyran'a meydan okuması şaşırtıcı sonuçlar doğuracaktır.

1 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Güzel Köylü