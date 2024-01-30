2018 yılında Survivor'a katılan Melih Özkaya, kariyerine oyunculukla devam ediyor. Başarılı oyuncu, başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını'nın kadrosuna Akın karakteriyle dahil oluyor. Peki, Yalı Çapkını Akın kimdir? Survivor Melih Özkaya kimdir ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

MELİH ÖZKAYA KİMDİR?

Survivor yarışmacısı, sporcu ve dizi film oyuncusu Melih Özkaya, 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Uzun yıllar boyunca profesyonel voleybol kariyerine sahip olan Özkaya, 190 cm boyundadır ve Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'nden mezundur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde profesyonel voleybol oynamıştır. Survivor 2018'de tanıdığımız Melih Özkaya, 2011 yılında oyunculuk eğitimi alarak aktörlük kariyerine adım atmıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında "Yer Gök Aşk" dizisi ile yaşamıştır. Ardından "Mahrem", "Secret", "Yazgı" gibi birçok dizide rol almış ve oyunculuk kariyerine devam etmiştir. Yeni projelerde yer almayı sürdüren Melih Özkaya, hem sporculuğuyla hem de oyunculuğuyla tanınmaktadır.

Melih Özkaya

MELİH ÖZKAYA HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Emanet (Komiser Ali, TV Dizisi 2020-2022)

Yazgı (Eren, TV Dizisi 2022)

Secret (Belgesel TV Dizisi 2021)

Mahrem (TV Dizisi 2021)

Yer Gök Aşk (Konuk oyuncu, TV Dizisi 2012)

MELİH ÖZKAYA YALI ÇAPKINI KADROSUNA MI DAHİL OLDU?

2018 yılında Survivor'a katılan Melih Özkaya, kariyerine oyunculukla devam ediyor. Başarılı oyuncu, başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını'nın kadrosuna Akın karakteriyle dahil oluyor.