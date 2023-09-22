Yahyalı Elma ve Turizm Festivali düzenlendi
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde düzenlenen festivalde etkinlikler, yarışmalar ve konserler gerçekleştirildi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Yahyalı Elma ve Turizm Festivali" gerçekleştirildi.
Yahyalı Kaymakamlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği festival, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çocuklara yönelik düzenlenen etkinliklerle başladı.
Festivalde, vatandaşlara etli bulgur pilavı ikram edildiği, halk oyunları gösterileri sunuldu ve protokol konuşmaları yapıldı.
Etkinlik kapsamında gerçekleşen elma yarışmasında birinci olan üretici Ayşe Korucu'ya ödülünü, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç verdi.
Festivale, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.
Festival, Elif Buse Doğan'ın konseriyle sona erdi.